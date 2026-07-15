È stato avviato un intervento nella frazione di Pattano, nella zona Poligono, per migliorare il servizio idrico. L’intervento fa parte di un programma di lavori finanziato con fondi pubblici. La modifica riguarda specificamente la rete di distribuzione dell’acqua, con l’obiettivo di garantire una fornitura più efficiente e di qualità superiore. La zona interessata è stata identificata come prioritaria per l’aggiornamento delle infrastrutture idriche.

L’intervento è stato attivato nella frazione di Pattano, zona Poligono per l’esattezza, e rientra nel programma di opere finanziato nell’ambito del Pnrr di cui Consac Gestioni Idriche spa è soggetto attuatore di II livello: “Risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione del Cilento e Vallo Diano attraverso la digitalizzazione delle stesse e l’implementazione di un sistema centralizzato di monitoraggio, controllo e asset management”. Politiche nazionali ed europee che prevedono, tra l’altro, come è avvenuto in questo caso, un articolato piano di sostituzione delle reti per circa 35 km di infrastruttura. “Proprio grazie alla... 🔗 Leggi su Salerno.corriere.it

© Salerno.corriere.it - Vallo della Lucania, Maione (Consac) e il sindaco Sansone: interventi per un servizio idrico di qualità sempre migliore

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