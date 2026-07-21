Valditara insiste sul divieto social agli Under 15 ma la legge è ferma | i dubbi su privacy e verifica dell'età

Il ministro dell'Istruzione ha confermato la volontà di approvare rapidamente una legge che vieti l'uso dei social network ai minori di 15 anni. La legge attuale resta ferma e non prevede restrizioni specifiche. Restano però aperti i dubbi sulla tutela della privacy e sulla verifica dell'età dei giovani utenti. Nessuna decisione concreta è stata presa finora, mentre il dibattito si concentra sui rischi e sulle modalità di applicazione della normativa.

Il ministro Giuseppe Valditara ha ribadito l'assoluta necessità di approvare velocemente una legge per vietare l'utilizzo dei social network ai minori di 15 anni. Finora però, tutte le proposte si sono arenate in Parlamento e non è ben chiaro come si farà rispettare il divieto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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