Vagheggi Phytocosmetici il mondo vegetale al servizio della longevity

Da vanityfair.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Vagheggi Phytocosmetici ha annunciato di aver avviato una nuova linea di prodotti a base di estratti vegetali, focalizzata sulla promozione della longevità. La società ha comunicato che questa iniziativa si inserisce nel settore della cosmesi e della scienza dell’alimentazione, utilizzando ingredienti naturali. Non sono stati forniti dettagli specifici sui componenti o sui tempi di commercializzazione. La comunicazione si limita a confermare l’impegno nel settore e l’interesse per le proprietà dei vegetali.

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Per dirla in termini più tecnici, l'ago della bilancia della medicina, della cosmesi, della scienza dell'alimentazione e di tutto ciò che concorre allo studio del buon funzionamento del nostro organismo, si è spostato, avendo come focus non più la lifespan, e quindi la durata della vita, ma la healthspan, e quindi la durata della vita in buona salute. In una sola parola: longevity, quell'approccio, ormai dominante ogni campo del benessere della persona, che mira per l'appunto a trovare la chiave giusta per vivere non solo più a lungo, ma anche meglio. In che modo? Mettendo in atto una serie di strategie - alimentazione corretta, un buon sonno ristoratore, trattamenti beauty mirati, uno stile di vita sano (e non solo) - la cui sinergia permette di alzare la qualità della nostra vita. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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