Gli italiani stanno riducendo la durata delle vacanze a causa dell’aumento dei costi. I soggiorni diventano più brevi rispetto al passato. Questa tendenza si nota nei dati raccolti e viene riportata in un servizio televisivo. L’aumento delle spese per le vacanze ha portato molte famiglie a optare per periodi di riposo più corti. La modifica delle abitudini si riflette nelle scelte di viaggio degli italiani.

Vacanze sempre più care per gli italiani e così cambiano anche le abitudini con soggiorni sempre più brevi. Servizio di Giuseppe Caporaso TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Vacanze sempre più care, cambiano le abitudini degli italiani

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