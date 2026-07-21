Usa-Libano Aoun definisce Trump un presidente straordinario | Ora può avere tutto ciò che vuole

Siparietto nello Studio Ovale durante l’incontro tra Donald Trump e il presidente libanese Joseph Aoun, in visita a Washington per discutere della situazione in Medio Oriente. Accogliendo il capo di Stato libanese, Trump ha incassato un elogio da Aoun, che lo ha ringraziato dicendo: “Era da molto tempo che aspettavo questa visita. Incontrare un così straordinario presidente come lei “. Immediata la replica del presidente americano, tra le risate dei presenti: “È davvero un complimento carino. Vede, lui sa come conquistarmi. Ora può avere tutto ciò che vuole “, prima di cedere nuovamente la parola al suo ospite. Questo articolo proviene da... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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Trump Holds Talks with Lebanese President Joseph Aoun, Calls Lebanon a 'Dangerous Place' | AC1N

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