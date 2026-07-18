libano nuovi raid israeliani nel sud aoun vola da trump

Nuovi raid israeliani sono stati segnalati nel sud del Libano, con un drone che ha colpito un villaggio nel territorio meridionale, già teatro di scontri prolungati. Nel frattempo, il leader libanese ha incontrato il presidente degli Stati Uniti, volando negli Stati Uniti per un incontro ufficiale. La tensione tra i due paesi rimane alta, con attacchi e visite ufficiali che continuano a susseguirsi lungo il confine.

Stefano Leszczynski – Città del Vaticano Torna a salire la tensione lungo il confine tra Israele e Libano. L'episodio più recente riguarda l'attacco condotto da un drone israeliano contro il villaggio di Nabatieh al-Fawqa, nel Libano meridionale, in un'area già duramente segnata da mesi di conflitto. L'operazione si inserisce in una sequenza di azioni militari che, nonostante il cessate il fuoco raggiunto nei mesi scorsi, continuano a mantenere alta l'instabilità nell’area. L'incursione conferma la fragilità della tregua e alimenta i timori di una nuova escalation in una regione dove la popolazione civile continua a vivere in una condizione di costante precarietà. 🔗 Leggi su Vaticannews.va

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Nuovi raid israeliani nella zona sud di Beirut

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Temi più discussi: Colloqui tra Israele e Libano, accordo su ritiro da zone pilota; Libano, Onu: più di 430 mila restano sfollati. In corso i colloqui con Israele a Roma; Abbas convoca le elezioni palestinesi per il 28 novembre, le prime dopo 20 anni; Trump: Colpiremo duramente stanotte e domani.

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