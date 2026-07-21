Un team di medici donne ha rimosso un tumore ovarico di 15 chilogrammi. L’intervento è stato eseguito con successo in un ospedale, senza complicazioni apparenti. La paziente si trova ora in fase di recupero. L’operazione ha richiesto diverse ore di lavoro e l’utilizzo di tecniche chirurgiche avanzate. La squadra ha lavorato in modo coordinato per estrarre il tumore, che rappresentava un peso eccezionale per questa tipologia di intervento.

Un’impresa che ha dell’incredibile quella compiuta da una s quadra di medici quasi interamente femminile, che ha rimosso un tumore ovarico dal peso record di 15 chilogrammi. È successo all’Ospedale Maggiore della Carità di Novara dove una donna di 66 anni è stata sottoposta all’intervento già di per sé particolarmente delicato ma reso ancora più complesso dalle dimensioni della massa e dalle condizioni cliniche. A guidare l’operazione è stata la professoressa Daniela Surico, insieme a ginecologhe, anestesiste e giovani mediche in formazione, unite da un obiettivo comune: affrontare una situazione difficile con competenza, precisione e collaborazione. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Un’équipe di sole donne rimuove un tumore ovarico da 15 Kg: l’impresa eccezionale

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