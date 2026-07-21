Un correttore illuminante per la zona sotto gli occhi di un marchio di cosmetici utilizza tonalità calde, che variano dal rosa salmone al pesca intenso, per coprire le occhiaie. È stato formulato specificamente per contrastare il colore delle occhiaie e migliorare l’aspetto della zona occhi. Il prodotto è disponibile in diverse sfumature per adattarsi alle diverse tonalità di pelle e occhiaie.

Caratterizzato da una tonalità calda - che a seconda della shade varia dal rosa salmone al pesca intenso - questo prodotto è specificatamente studiato per contrastare il colore delle occhiaie. Da applicare in maniera mirata sulle zone d'ombra che circondano gli occhi, ha una texture cremosa e confortevole che illumina immediatamente lo sguardo. Non lasciatevi spaventare dalle nuance intense: il suo scopo è neutralizzarne il colore prima dell'applicazione del correttore. Il dettaglio in più? Tra i suoi attivi troviamo anche l'acido ialuronico, ingrediente chiave che aiuta a mantenere la pelle idratata e dall'aspetto più disteso, molto utile in caso di contorno occhi segnato o di occhiaie profonde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Under eye brightener di Catrice, il prodotto per eliminare le occhiaie

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