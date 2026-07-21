Under eye brightener di Catrice il prodotto per eliminare le occhiaie
Un correttore illuminante per la zona sotto gli occhi di un marchio di cosmetici utilizza tonalità calde, che variano dal rosa salmone al pesca intenso, per coprire le occhiaie. È stato formulato specificamente per contrastare il colore delle occhiaie e migliorare l’aspetto della zona occhi. Il prodotto è disponibile in diverse sfumature per adattarsi alle diverse tonalità di pelle e occhiaie.
Caratterizzato da una tonalità calda - che a seconda della shade varia dal rosa salmone al pesca intenso - questo prodotto è specificatamente studiato per contrastare il colore delle occhiaie. Da applicare in maniera mirata sulle zone d'ombra che circondano gli occhi, ha una texture cremosa e confortevole che illumina immediatamente lo sguardo. Non lasciatevi spaventare dalle nuance intense: il suo scopo è neutralizzarne il colore prima dell'applicazione del correttore. Il dettaglio in più? Tra i suoi attivi troviamo anche l'acido ialuronico, ingrediente chiave che aiuta a mantenere la pelle idratata e dall'aspetto più disteso, molto utile in caso di contorno occhi segnato o di occhiaie profonde. 🔗 Leggi su Vanityfair.it
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I’ve tried dozens of concealers, but nothing erases my dark circles better than this $6 under-eye brightenerNo wonder more than 80,000 people snagged it in the last month. As someone who struggles with sleep, I constantly deal with dark circles under my eyes. So, I’m always on the lookout for an under-eye ... msn.com
My $6 Secret Weapon To Looking Wide Awake On ‘No Makeup Days’The brightening effect is swiftly apparent. msn.com