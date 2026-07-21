UNA ULTERIORE CHIAVE DI LETTURA Dietro i successi della Spagna c’è molto più del calcio

Da gbt-magazine.com 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova analisi rivela che i successi della nazionale spagnola nel calcio sono sostenuti da fattori oltre alle capacità tecniche. Oltre al gioco e alle metodologie di allenamento, si evidenziano investimenti nelle strutture giovanili e un sistema di scouting molto attento. Le società di calcio hanno sviluppato programmi di formazione per i giovani e migliorato le infrastrutture, contribuendo alla crescita di talenti che hanno poi fatto la differenza nelle competizioni internazionali.

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Quando si parla della Spagna che domina il calcio mondiale, ci si ferma quasi sempre agli aspetti tecnici: il tiki-taka, la cantera del Barcellona, i vivai dell’Athletic Bilbao e della Real Sociedad, l’eredità di Cruijff, Guardiola, Aragonés, Del Bosque, Luis Enrique e oggi De la Fuente. Tutto vero. Ma c’è qualcosa di ancora più profondo che spiega perché la Spagna continui a vincere. Il paradosso Spagna. Fino a non molto tempo fa la nazionale spagnola era il simbolo di un paradosso. Aveva grandi campioni, un campionato straordinario, club capaci di dominare l’Europa, ma non riusciva quasi mai a trasformare quel talento in vittorie con la maglia della Roja. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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