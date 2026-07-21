UNA ULTERIORE CHIAVE DI LETTURA Dietro i successi della Spagna c’è molto più del calcio

Una nuova analisi rivela che i successi della nazionale spagnola nel calcio sono sostenuti da fattori oltre alle capacità tecniche. Oltre al gioco e alle metodologie di allenamento, si evidenziano investimenti nelle strutture giovanili e un sistema di scouting molto attento. Le società di calcio hanno sviluppato programmi di formazione per i giovani e migliorato le infrastrutture, contribuendo alla crescita di talenti che hanno poi fatto la differenza nelle competizioni internazionali.

Quando si parla della Spagna che domina il calcio mondiale, ci si ferma quasi sempre agli aspetti tecnici: il tiki-taka, la cantera del Barcellona, i vivai dell’Athletic Bilbao e della Real Sociedad, l’eredità di Cruijff, Guardiola, Aragonés, Del Bosque, Luis Enrique e oggi De la Fuente. Tutto vero. Ma c’è qualcosa di ancora più profondo che spiega perché la Spagna continui a vincere. Il paradosso Spagna. Fino a non molto tempo fa la nazionale spagnola era il simbolo di un paradosso. Aveva grandi campioni, un campionato straordinario, club capaci di dominare l’Europa, ma non riusciva quasi mai a trasformare quel talento in vittorie con la maglia della Roja. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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