Val d’Orcia Music Festival Una notte tutta da ballare

Sabato 11 luglio, dalle 18 alle 3 di notte, si svolge il Val d’Orcia Music Festival negli Horti Leonini, nel centro storico di San Quirico. L’evento vede la partecipazione di numerosi giovani della zona, pronti a ballare tutta la notte. La manifestazione si ripete annualmente come appuntamento estivo. La location è all’aperto e si trova in un’area storica della città. La serata prevede musica dal vivo e DJ set.

La carica dei giovani sanquirichesi per una notte tutta da ballare. Torna a San Quirico l’evento dell’estate, il Val d’Orcia Music Festival, sabato 11 luglio, dalle 18 alle 3 di notte, in una location unica come gli Horti Leonini, nel centro storico di San Quirico. Nove ore non stop di musica e street food, a cura del Gruppo Giovani San Quirico, che per questo evento ha messo in campo una macchina organizzativa che lavora da mesi, e una novantina di giovani dai 14 ai 35 anni impegnati fino a quando non si spengeranno le casse e i decibel. Special guest per questa edizione, il duo olandese Bass Jackers, sound elettronico ed un milione di follower su Instagram, fra i nomi più richiesti a livello mondiale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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