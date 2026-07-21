Il 5 agosto un razzo di SpaceX, lanciato all'inizio del 2025, si schianterà sulla Luna. La navicella non sarà quella principale, ancora in fase di sviluppo, ma un frammento di un razzo precedente. Da diversi mesi il pezzo di razzo si muove nello spazio e ora sta per impattare sul satellite naturale. Nessuna altra missione o veicolo sarà coinvolto in questa collisione.

Il prossimo 5 agosto SpaceX raggiungerà la Luna. Non lo farà con la sua gigantesca e avveniristica astronave Starship, ancora in fase di sviluppo, ma con un pezzo di un proprio razzo lanciato all’inizio del 2025 e che da allora vaga nello Spazio. Lo schianto lunare non era previsto, ma la prospettiva di osservarlo sta attirando l’interesse di molti astronomi e appassionati. L’occasione è rara e capire cosa accade subito dopo un impatto del genere potrebbe aiutarci conoscere meglio la superficie della Luna. Il nostro satellite naturale è costantemente bombardato da meteoriti che nel corso del tempo hanno causato la formazione di migliaia di crateri. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Un razzo di SpaceX sta per schiantarsi sulla Luna

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Un razzo di SpaceX sta per schiantarsi sulla Luna

Notizie e thread social correlati

Blue Origin sfida SpaceX: il lander rivale di Starship sulla Luna entro l’annoBlue Origin si prepara a lanciare entro quest'anno il suo lander lunare Blue Moon, concorrente diretto del veicolo Starship nel programma Artemis...

SpaceX, Elon Musk a Wall Street per il debutto: “Vi porteremo sulla Luna”Elon Musk ha partecipato a un evento a Wall Street per il debutto in borsa di SpaceX.

Temi più discussi: Starship di SpaceX: il tredicesimo volo di prova decisivo per investitori e programmi spaziali; Starship pronta al volo 13; Quattro motori in avaria fermano all’ultimo il 13º lancio di Starship; La Cina recupera il suo primo razzo riutilizzabile e sfida SpaceX.

Un razzo di SpaceX sta per schiantarsi sulla LunaInvece di distruggersi nell'atmosfera terrestre dopo il lancio, ha vagato per più di un anno nello Spazio: è una grande occasione per gli astronomi ... ilpost.it

Il razzo Starship di SpaceX ha attivato una procedura di interruzione automatica all'ultimo secondo prima del decollo per il suo 13° volo di prova dal Texas giovedì, poiché alcuni dei suoi 33 motori non si sono accesi. Il CEO Elon Musk ha dichiarato che un nuo x.com

SpaceX: Ora puntando a lanciare il tredicesimo volo di test di Starship il prima possibile, giovedì 23 luglio reddit

SpaceX, dal flop del razzo di Starship al crollo in Borsa sotto l’Ipo: notti insonni per Elon MuskStarship doveva partire la notte scorsa, ma due dei 33 motori hanno impedito il lancio. Giovedì a Wall Street si è assistito a un nuovo crollo del titolo, ben sotto quei 135 dollari del prezzo di coll ... firstonline.info