Un ponte tra culture | Sansepolcro protagonista del Campo Lions 2026

Notizia in breve

Un gruppo di giovani provenienti da diversi Paesi ha partecipato alla cena di apertura del Campo Toscana Lions 2026, ospitata nel centro storico di Sansepolcro. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 ragazzi, che hanno condiviso un momento conviviale durante il quale sono stati presentati i programmi di scambio e le attività previste. La serata ha avuto luogo in una delle piazze principali della città, illuminata per l’occasione.