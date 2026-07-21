Un ponte tra culture | Sansepolcro protagonista del Campo Lions 2026
Un gruppo di giovani provenienti da diversi Paesi ha partecipato alla cena di apertura del Campo Toscana Lions 2026, ospitata nel centro storico di Sansepolcro. L’evento ha visto la partecipazione di circa 150 ragazzi, che hanno condiviso un momento conviviale durante il quale sono stati presentati i programmi di scambio e le attività previste. La serata ha avuto luogo in una delle piazze principali della città, illuminata per l’occasione.
Il Lions Club Sansepolcro ha avuto il piacere di ospitare la cena di apertura del Campo Toscana Lions 2026, uno dei più importanti programmi internazionali degli Scambi Giovanili Lions, un’iniziativa che da decenni promuove l’incontro tra giovani di culture diverse attraverso la condivisione, l’ospitalità e la conoscenza reciproca. Ad accogliere i partecipanti sono stati il presidente del Lions Club Sansepolcro, Franco Ricci e la presidente del Leo Club Sansepolcro Valtiberina Toscana, Giulia Romolini, a testimonianza della stretta collaborazione tra Lions e Leo nel sostenere un progetto che guarda alle nuove generazioni come protagoniste del futuro. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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