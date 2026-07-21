"A essere sinceri, speravamo che non fosse necessario ripeterla: avremmo preferito che l’emergenza umanitaria fosse rientrata. Purtroppo non è stato così, ma siamo molto soddisfatti della partecipazione e della risposta ricevuta da colleghi e clienti". Così Gianfrancesco Cutelli, titolare della gelateria De’ Coltelli e maestro gelatiere, commenta la seconda edizione di " Un Gelato per la Pace ", la raccolta fondi che il 18 e 19 luglio ha coinvolto gelaterie artigianali di tutta Italia e anche all’estero per sostenere la popolazione di Gaza, della Palestina e del Medio Oriente insieme a Medici senza frontiere. L’iniziativa, nata proprio da un’idea di Cutelli, nel 2025 aveva coinvolto oltre 240 gelaterie, dalla Sicilia alla Finlandia, raccogliendo più di 58mila euro per Gaza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un gelato per la pace. De’ Coltelli fa il pienone

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