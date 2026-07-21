un atto di indirizzo per sperimentare il decentramento partecipativo ad arezzo

Il gruppo consiliare del Partito democratico ha depositato in Consiglio Comunale un atto di indirizzo che chiede di avviare una sperimentazione di decentramento partecipativo nel territorio di Arezzo. La proposta mira a coinvolgere i cittadini in processi decisionali più vicini alle loro aree di residenza. La richiesta è stata presentata ufficialmente il 21 luglio 2026.

Arezzo, 21 luglio 2026 – , così in una nota il gruppo consiliare del Partito democratico. I consiglieri comunali del Partito democratico hanno depositato in Consiglio Comunale un atto di indirizzo con cui chiedono all’amministrazione di sperimentare nuove forme di decentramento partecipativo sul territorio aretino. Il testo impegna sindaco e giunta a presentare, entro novanta giorni, un progetto sperimentale valido per l’intera consiliatura. “L’iniziativa – sottolineano i consiglieri comunali – parte da un dato politico: alle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio l’affluenza alle urne ad Arezzo si è fermata al 59,25%, in ulteriore calo rispetto al 66,78% del 2020. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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