Il Consiglio comunale di Montevarchi ha approvato all’unanimità un atto di indirizzo riguardante il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile, o PUMS. La decisione riguarda l’adozione di un piano che punta a sviluppare una mobilità di area vasta. La delibera è stata approvata dai gruppi consiliari di maggioranza e minoranza presenti in assemblea.

Arezzo, 06 luglio 2026 –. Il Consiglio comunale di Montevarchi ha approvato all'unanimità l'atto di indirizzo presentato dai gruppi consiliari Avanti Montevarchi – Europa Verde e Impegno Comune in merito all'adozione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS). Un voto che assume un particolare significato politico, dal momento che una proposta avanzata dalle forze di opposizione ha trovato il consenso dell'intero Consiglio, con l'obiettivo di superare una pianificazione limitata ai confini comunali e promuovere invece una strategia condivisa a livello di Valdarno. L'atto approvato impegna il sindaco e la giunta ad avviare un... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - PUMS, via libera unanime all'atto di indirizzo: Montevarchi guarda a una mobilità di area vasta

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