Un Atlético a sette stelle
Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, l'Atlético de Madrid avrebbe sette stelle ricamate sugli scudi dei club, in base alla presenza di campioni del mondo nel proprio organico. La notizia si basa su un ipotetico confronto tra i premi assegnati alle Nazionali e i riconoscimenti simbolici sui club. La fonte è Marca, quotidiano spagnolo specializzato in temi calcistici.
2026-07-21 13:29:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Se gli scudi dei club avessero le stelle, come fanno le Nazionali, con gli attuali campioni del mondo che hanno in rosa, L’Atlético de Madrid avrebbe sette stelle ricamate. Perché a New York ne aggiunse altri quattro. Quattro spagnoli che hanno sfiorato il cielo e vinto il secondo Mondiale della storia del nostro Paese. Alcuni di loro festeggiano già da qualche anno. La stella di Lemar sta già raccogliendo polvere dal 2018, quindi è ora di farlo ricordare com’è stato il percorso dei campioni dell’atletica in rosa a cominciare dal più vecchio, che è Tommaso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
L'ATLETICO FA MEGLIO DEL MILAN ECCO PERCHÈ...
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