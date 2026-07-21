2026-07-21 13:29:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Se gli scudi dei club avessero le stelle, come fanno le Nazionali, con gli attuali campioni del mondo che hanno in rosa, L’Atlético de Madrid avrebbe sette stelle ricamate. Perché a New York ne aggiunse altri quattro. Quattro spagnoli che hanno sfiorato il cielo e vinto il secondo Mondiale della storia del nostro Paese. Alcuni di loro festeggiano già da qualche anno. La stella di Lemar sta già raccogliendo polvere dal 2018, quindi è ora di farlo ricordare com’è stato il percorso dei campioni dell’atletica in rosa a cominciare dal più vecchio, che è Tommaso. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Un Atlético a sette stelle

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L'ATLETICO FA MEGLIO DEL MILAN ECCO PERCHÈ...

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