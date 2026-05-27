Un protocollo di sette giorni prevede l'applicazione di sette sieri diversi, uno per ogni giorno, per riequilibrare la pelle. La routine si concentra su diversi aspetti, come idratazione, purificazione e nutrimento. Ogni siero viene utilizzato in sequenza, seguendo le indicazioni specifiche di applicazione. La strategia mira a migliorare visibilmente la condizione della pelle attraverso un trattamento strutturato e progressivo.

Perennæ, proprio per venire incontro a queste esigenze, ha messo a punto il protocollo dei VII Sieri Concentrati che segue la pelle nei suoi processi fondamentali — idratazione, struttura, rigenerazione, nutrimento, protezione e luminosità —. Un trattamento intensivo studiato per sostenere la qualità della pelle nel tempo, apportando gli attivi essenziali alla sua vitalità fisiologica. L’elevata concentrazione e la biodisponibilità degli attivi, infatti, insieme alla sinergia tra componenti biotecnologici ed estratti botanici, consente un’azione efficace e continua su compattezza, luminosità e struttura cutanea. Un protocollo formulato secondo i principi della ricerca Perennæ, che lavora in armonia con i processi naturali della pelle, accompagnandone l’evoluzione. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sette sieri per sette giorni: come ritrovare l'equilibrio della pelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

7 giorni con ANNA: il momento della verità - EP.2

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Queste Nike Air Max TL 2.5 sono le sneaker bianche in stile anni 2000 che metterai sette giorni su sette, te lo garantiamo

Sedici ore di lavoro al giorno nei campi, sette giorni su sette: la storia di BalbirNel corso di un recente reportage, è stata documentata la situazione di un lavoratore impiegato quotidianamente in attività agricole, con turni di...