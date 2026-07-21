È stato raggiunto un accordo per tutelare e promuovere la castagna dell’Amiata. Il castagno, simbolo della zona, viene considerato anche come possibile strumento per contrastare lo spopolamento delle aree interne e favorire nuove opportunità economiche. L’accordo mira a valorizzare la produzione locale e sostenere le attività legate alla castagna nella regione. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti specifici dell’intesa o sui soggetti coinvolti.

Il castagno non è più soltanto il simbolo dell’Amiata, ma può diventare uno degli strumenti per contrastare lo spopolamento delle aree interne e creare nuove opportunità economiche. Da questa convinzione nasce il protocollo d’intesa firmato nella sede dell’Unione dei Comuni Amiata Grossetana tra l’Associazione Nazionale Città del Castagno e Uncem, l’Unione nazionale dei Comuni, Comunità ed Enti montani. L’accordo, sottoscritto dal presidente nazionale di Uncem Marco Bussone e dal presidente dell’Associazione Lorenzo Fazzi, punta a mettere in rete istituzioni, associazioni e territori per costruire progetti dedicati alla valorizzazione della castanicoltura e delle montagne italiane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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