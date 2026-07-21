Un giovane calciatore greco di 16 anni si è trasferito definitivamente al Milan dall'Olympiacos. Il ragazzo, alto 190 centimetri, ha iniziato a farsi notare fin da subito per la sua struttura fisica. Prima dell'acquisto, giocava nelle giovanili dell'Olympiacos, dove stava completando il suo percorso di formazione. La società rossonera ha ufficializzato il trasferimento.

Il 16enne greco, che si fa notare fin da subito per una struttura fisica già imponente (190 centimetri a soli 16 anni), arriva a titolo definitivo dall' Olympiacos, club con cui il giovane greco stava completando il proprio percorso nelle giovanili. Il contratto del trasferimento è stato regolarmente depositato dal Milan nell'apposito registro di Lega Serie A nelle ultime ore, formalizzando così l'operazione volta ad arricchire il settore giovanile rossonero con un nuovo talento pronto a sbocciare. Non vi sono molte informazioni sul suo conto: ciò che è certo però è che Zormpas, con la sua struttura fisica già da centrale di prima fascia, rientra esattamente nel profilo ricercato dai rossoneri per il futuro: difensore centrale alto e roccioso, a soli 16 anni ha già delle dimensioni pronte per il calcio che conta. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Ufficiale, arriva un talento greco per il Milan del futuro

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