Il club ha annunciato l’ingaggio di un giovane talento nato nel 2008, inserendolo nel progetto Milan Futuro. Il giocatore è stato presentato ufficialmente tramite un comunicato, senza ulteriori dettagli sulle modalità di contratto o le prossime tappe. La società ha confermato l’arrivo senza specificare le eventuali competizioni o le categorie in cui sarà coinvolto. La notizia riguarda principalmente l’inserimento del ragazzo nel settore giovanile o nel settore primaverile.

Il club rossonero ha ufficializzato l'arrivo del ragazzo tramite un comunicato, riferendo che verrà inserito nel progetto Milan futuro. Anastasio è considerato uno dei profili più interessanti della sua generazione: il ragazzo è cresciuto nel vivaio rossoblù, dove si è messo in mostra per le ottime qualità tecniche, dinamismo e la grandissima visione di gioco, considerata fuori dal comune per la sua giovane età. Ecco, di seguito, il comunicato (fonte acmilan.com): > “ AC Milan è lieto di comunicare di aver tesserato il calciatore Max Vincenzo Anastasio, il quale farà parte del Progetto Milan Futuro, dedicato alla crescita e allo sviluppo dei giovani talenti. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan Futuro, ecco il colpo Anastasio: ufficiale il giovane talento classe 2008

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