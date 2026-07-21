Ucraina | raid russi Zaporizhzhia incendi in un palazzo residenziale

Tre persone sono morte e altre 13 sono rimaste ferite in un attacco aereo russo a Zaporizhzhia, che ha provocato anche incendi in un palazzo residenziale. Lo ha comunicato il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina.

Tre persone sono state uccise e altre 13 sono rimaste ferite in seguito ai raid aerei russi a Zaporizhzhia. Lo riferisce il Servizio statale di emergenza dell’Ucraina. Le immagini mostrano incendi che divampano negli appartamenti dal terzo al nono piano di un edificio residenziale. Sono stati danneggiati anche decine di veicoli parcheggiati nelle vicinanze. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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