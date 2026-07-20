Tre persone sono state uccise e 45 sono rimaste ferite durante un raid aereo russo sulla regione di Zaporizhzhia. I bombardamenti hanno colpito anche alcuni edifici residenziali, danneggiandoli. Lo riferisce il Servizio statale di emergenza locale. Nessuna informazione è stata fornita sui danni specifici alle strutture o sull’origine dei missili. La zona continua a essere interessata da attacchi aerei in questa fase.

Almeno tre persone sono state uccise e altre 45 sono rimaste ferite in Ucraina a seguito dei raid aerei russi sulla regione di Zaporizhzhia. Lo riferisce il Servizio statale di emergenza ucraino. Tra i feriti figurano anche otto bambini. Nell’attacco sono state danneggiate anche abitazioni private e un garage, mentre le squadre di soccorso hanno continuato a rimuovere le macerie e a perlustrare l’area, secondo quanto riportato nel comunicato. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Ucraina: raid russi sulla regione di Zaporizhzhia, uccise 3 persone. Danneggiati palazzi residenziali

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Ucraina, non si fermano i raid russi: colpite la regione di Sumy e Zaporizhzhia

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