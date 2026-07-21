L'Onu ha segnalato nuovi attacchi russi in Ucraina, con bombardamenti su alcuni edifici residenziali a Zaporizhzhia. Le forze russe hanno inoltre avanzato le operazioni di terra nella regione di Kharkiv. Nessuna informazione è stata fornita sui danni o sui feriti. La situazione rimane tesa con escalation di azioni militari in diverse aree del paese.

La guerra in Ucraina. L’Onu denuncia nuovi attacchi russi. Sotto il fuoco di Mosca alcuni edifici residenziali di Zaporizhzhia. Mentre le truppe di terra si sono spinte fin dentro la regione di Kharkiv. Kiev risponde con un lancio di droni verso il confine russo. Servizio di Elena Seno RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Ucraina, fuochi incrociati. Onu denuncia nuovi attacchi russi

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