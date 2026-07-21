Tutti i passi in avanti tra Libano e Israele Il punto di Mayer

Da formiche.net 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Dopo il ritiro delle forze israeliane tra le 19 e le 19:30, le forze armate libanesi hanno preso il controllo della prima zona nel sud del Libano. La manovra è durata circa trenta minuti. Non ci sono stati scontri durante l’operazione. La regione è ora sotto il controllo delle autorità libanesi, mentre non sono stati segnalati incidenti o resistenze. La situazione rimane monitorata dalle forze di sicurezza di entrambi i paesi.

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In seguito al ritiro delle forze israeliane ieri sera nel giro di trenta minuti tra le 19 e le 19:30, le forze armate libanesi hanno preso il controllo della prima pilot zone nel sud del Libano. Mentre scrivo sono passate più di 20 ore e la situazione sul terreno appare in via di consolidamento. Ciò è confermato dal coordinamento MCG-4L ovvero il meccanismo instaurato tra i 4 layers previsti dall’inedito accordo tra Israele e Libano firmato il 28 giugno scorso al Dipartimento di Stato. Il MCG-4L è composto da Laf, Idf, Usa e Unifil. Per inciso è da segnalare l’importanza del delicatissimo ruolo di monitoraggio affidato in questa fase al contingente delle Nazioni Unite guidato dal Generale Diodato Abagnara. 🔗 Leggi su Formiche.net

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