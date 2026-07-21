Turista straniero rischia di essere investito da treno alla stazione di Portici | Niente sottopassaggio e annunci solo in italiano
Un turista straniero rischia di essere investito da un treno alla stazione di Portici Granatello. La stazione non dispone di un sottopassaggio e gli annunci sui treni ad alta velocità sono in italiano soltanto. Secondo Assoutenti Campania, questa mancanza potrebbe mettere a rischio i turisti che frequentano la stazione.
Assoutenti Campania: "Alla Stazione Fs di Portici Granatello non c'è sottopassaggio e gli annunci del transito dei treni Av sono solo in italiano. C'è rischio per i turisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Uomo investito e ucciso da un treno alla stazione di Marcianise, sospesa la tratta Gricignano-Caserta
Treno militare investito da un’esplosione in Pakistan, oltre 20 morti e decine di feriti: “Attacco con autobomba”Un'esplosione ha colpito un treno militare nel Belucistan, in Pakistan, causando almeno 20 decessi e numerosi feriti.
Temi più discussi: Turismo Abruzzo, crescono gli stranieri nel 2026: + 14%; Vince 596mila euro al SuperEnalotto ma non li riscuote, ha ancora pochi giorni per farlo; Ho bisogno di un visto per entrare in Ucraina? Guida completa ai requisiti per il visto ucraino 2026; Superenalotto, vincita da 596mila euro senza padrone: solo 23 giorni per riscuoterli.
Turista straniero rischia di essere investito da treno alla stazione di Portici: Niente sottopassaggio e annunci solo in italianoAssoutenti Campania: Alla Stazione Fs di Portici Granatello non c'è sottopassaggio e gli annunci del passaggio dei treni Av sono solo in italiano ... fanpage.it
Tragedia, l’ennesima di questa estate, a Bibione, dove un uomo di circa 60 anni, un turista straniero, ha avvertito una crisi respiratoria. Non c’è stato nulla da fare, nonostante l’intervento dei soccorritori facebook
Turista straniera salvata in mare dai bagniniMomenti di apprensione ieri a Poveromo per il salvataggio in mare di alcuni turisti stranieri. Intorno alle 15,30, nelle ... msn.com