Turista straniero rischia di essere investito da treno alla stazione di Portici | Niente sottopassaggio e annunci solo in italiano

Un turista straniero rischia di essere investito da un treno alla stazione di Portici Granatello. La stazione non dispone di un sottopassaggio e gli annunci sui treni ad alta velocità sono in italiano soltanto. Secondo Assoutenti Campania, questa mancanza potrebbe mettere a rischio i turisti che frequentano la stazione.

Assoutenti Campania: "Alla Stazione Fs di Portici Granatello non c'è sottopassaggio e gli annunci del transito dei treni Av sono solo in italiano. C'è rischio per i turisti". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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