Il rappresentante di un istituto oncologico ha sottolineato che, nel trattamento dei tumori neuroendocrini, l'innovazione tecnologica è importante, ma non basta. Queste malattie sono eterogenee, di diversa natura e rare, e richiedono quindi competenze di più specialisti. La collaborazione tra diversi esperti è considerata fondamentale per affrontare le sfide legate a queste patologie.

“Pur essendo necessaria nel mondo dei tumori neuroendocrini - Net, l’innovazione da sola non è sufficiente, perché si tratta di malattie eterogenee, varie oltre che rare, per le quali occorre una competenza multi specialistica”. Sono le parole di Nicola Fazio, direttore programma Tumori apparato digerente e neuroendocrini, dell'Ieo - Istituto europeo di oncologia di Milano e presidente dell'Enets - European neuroendocrine tumor society, in occasione dell’incontro "Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni", promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen e svoltosi oggi al Senato a Roma. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori, Net: Fazio (Ieo), innovazione preziosa ma occorre anche competenza multi specialistica

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