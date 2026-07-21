Al primo sospetto o alla prima diagnosi di tumore neuroendocrino, è fondamentale attivare subito un percorso di cura. Questa indicazione arriva da un rappresentante di un centro specializzato in oncologia, che sottolinea l’importanza di avviare tempestivamente le procedure diagnostiche e terapeutiche. L’obiettivo è garantire un trattamento più efficace, evitando ritardi che potrebbero compromettere le possibilità di cura.

Roma, 21 lug. (Adnkronos Salute) - "La vera esigenza del mondo dei tumori neuroendocrini è creare e validare un percorso omogeneo del paziente che venga attivato il prima possibile, al primo sospetto diagnostico o alla prima diagnosi. Il paziente dovrebbe essere incanalato in un percorso che dovrebbe essere il più uniforme possibile sul territorio nazionale". Così Nicola Fazio, direttore Programma Tumori dell'apparato digerente e neuroendocrini Ieo - Istituto europeo di oncologia di Milano e responsabile del Centro di eccellenza Enets - European Neuroendocrine Tumor Society per le neoplasie neuroendocrine dell'apparato digerente e tumori... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Tumori, Fazio (Ieo): "In neuroendocrini attivare percorso cura al primo sospetto"

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