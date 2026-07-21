Tumori Net | Colao Css ‘grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia personalizzata’

I tumori neuroendocrini esprimono quasi sempre un recettore dei neurotrasmettitori, che consente di identificarli e visualizzarli. Questa caratteristica permette di effettuare diagnosi più rapide e di sviluppare terapie sempre più personalizzate. La presenza di questo recettore specifico apre nuove possibilità nel trattamento dei tumori, grazie a tecniche di imaging mirate e a approcci terapeutici su misura per ogni paziente.

“I tumori neuroendocrini - Net esprimono praticamente sempre un recettore che appartiene alla famiglia dei recettori dei neurotrasmettitori, quindi li possiamo individuare e visualizzare” andando a cercare questo recettore, “utile non solo per una diagnosi tempestiva, ma anche per una terapia che diventerà sempre più personalizzata”. Lo ha detto Annamaria Colao, vicepresidente Css - Consiglio superiore di sanità e direttrice di Endocrinologia, diabetologia, andrologia e nutrizione dell'università Federico II di Napoli, partecipando oggi al Senato a Roma all’incontro "Tumori neuroendocrini, oltre la rarità: dai reali bisogni alle possibili soluzioni", promosso dal senatore Guido Quintino Liris con il supporto non condizionante di Ipsen. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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Tumori, Net: Colao (Css), grazie a recettore specifico possibile diagnosi tempestiva e terapia

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