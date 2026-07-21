TTS Food torna a San Felice Circeo | date orari e tutte le specialità da provare

Da ilfaroonline.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Da stasera e fino a venerdì, piazza Italo Gemini a San Felice Circeo diventa un grande ristorante all'aperto. Le serate prevedono stand con arrosticini e pesce appena fritto, con le luci che illuminano i pini e la brezza marina che accarezza i presenti. L'evento si svolge ogni sera con orari variabili e propone diverse specialità gastronomiche da assaggiare sotto le stelle.

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San Felice Circeo, 21 luglio 2026 – Il profumo degli arrosticini e del pesce appena fritto, le luci accese sotto i pini e la brezza del mare. Per quattro serate piazza Italo Gemini, nel cuore di San Felice Circeo, si trasformerà in un grande ristorante sotto le stelle. Dal 30 luglio al 2 agosto torna “Circeo di Gusto”, il villaggio gastronomico itinerante firmato TTS Food. Uno degli appuntamenti più attesi dell’estate laziale, capace di richiamare ogni anno residenti, turisti e appassionati dello street food. L’ingresso sarà gratuito. Gli stand resteranno aperti ogni sera dalle 18 a mezzanotte. Oltre 20 street chef nel cuore del Circeo. Ai piedi del promontorio della Maga Circe saranno presenti oltre 20 street chef provenienti da tutta Italia. 🔗 Leggi su Ilfaroonline.it

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