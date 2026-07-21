Trump rischia una guerra permanente con l’Iran

Donald Trump potrebbe trovarsi coinvolto in un conflitto prolungato con l’Iran, rischiando di ripetere schemi passati. La questione si inasprisce dopo le tensioni cresciute tra le parti, che hanno portato a scontri e a un’escalation militare. Durante la campagna elettorale, l’ex presidente aveva promesso di evitare guerre lunghe e di non impegnarsi in conflitti infiniti, specialmente in Medio Oriente. Finora, non sono stati annunciati interventi militari ufficiali, ma la situazione rimane instabile.

Con l’Iran, Donald Trump potrebbe essere caduto nella stessa trappola. Nella sua campagna elettorale aveva promesso di mettere fine alle guerre, non di iniziarle, e aveva garantito che non si sarebbe mai infilato in una guerra infinita, tanto più in Medio Oriente. Eppure è questo che rischia in Iran, dicono i suoi oppositori. La guerra che Israele e Stati Uniti hanno lanciato con tanta forza ha oscillato tra brevi trattativve e attacchi militari. Nessuna delle due strade è servita a raggiungere gli obiettivi dichiarati da Trump, cioè il cambio di regime a Teheran e la fine del programma nucleare iraniano, mentre la guerra ha creato un problema nuovo, apparentemente insolubile, bloccando lo stretto di Hormuz. 🔗 Leggi su Internazionale.it

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Trump rischia di perdere tutto per colpa della guerra in Iran

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In Iran, Trump rischia un’altra guerra senza fine per gli Stati Uniti. Il presidente, che aveva promesso di porre fine alle guerre anziché iniziarle, potrebbe essere caduto in una trappola presidenziale fin troppo familiare. x.com

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