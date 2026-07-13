Dopo gli attacchi iraniani alle navi nello Stretto di Hormuz e la risposta militare degli Stati Uniti, il cessate il fuoco tra gli Stati Uniti e l’Iran sembra essere ormai svanito. Trump aveva cercato di fermare le tensioni, ma ora la situazione si sta riaccendendo. Il rischio di un’escalation militare nel Medio Oriente aumenta, con possibili ripercussioni sulla stabilità della regione.

Dopo gli attacchi iraniani del weekend alle navi in transito nello Stretto di Hormuz e la conseguente rappresaglia degli Stati Uniti, che hanno bombardato l’Iran, il cessate il fuoco fortemente voluto da Donald Trump sembra ormai un ricordo sbiadito. Del resto, lo stesso presidente degli Stati Uniti ha dichiarato chiaramente di essere disposto a “proseguire i colloqui” con Teheran, ribadendo però che la tregua “è finita” e che gli attacchi americani continueranno. Peccato che, di fronte a questa prospettiva di “negoziati sotto le bombe”, il regime di Mojtaba Khamenei abbia già assunto una posizione di netta chiusura. Come spiegato dal portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Esmaeil Baghaei, qualora gli Stati Uniti non rispettassero gli impegni assunti nel recente memorandum d’intesa siglato tra i due Paesi, l’Iran farà altrettanto. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

Segui gli aggiornamenti su Trump.

© Lanotiziagiornale.it - Trump archivia la tregua con Khamenei. E il Medio Oriente rischia di ripiombare nell’incubo della guerra Usa-Iran

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Un flop per gli Usa, un disastro per Israele: l’eredità della guerra con l’Iran che ha cambiato il Medio OrienteGli Stati Uniti hanno subito una battuta d’arresto significativa, mentre Israele si trova in una situazione critica a seguito del conflitto con...

Benvenuti nel nuovo Medio Oriente: ecco come è cambiato il panorama del potere con la guerra di Usa e Israele all’IranLe tensioni tra Stati Uniti, Israele e Iran continuano a influenzare il Medio Oriente, con un aumento dei conflitti e delle tensioni tra le parti.

Argomenti più discussi: Gli Stati Uniti hanno avviato nuovi attacchi contro l'Iran; S’inaspriscono i toni fra Stati Uniti e Iran; Per gli Usa la tregua è finita, ma i negoziati continuano: L’Iran ha chiesto nuovi colloqui; Guerra in Iran, la diretta | Trump: stasera colpiremo di nuovo l’Iran, potremmo ripristinare il blocco di Hormuz. Il Brent a 80 dollari.