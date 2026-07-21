Trump alla Fifa | Che successo questo Mondiale! Chiedo subito di ospitarne un altro

Durante una visita alla Fifa, un rappresentante ha commentato positivamente il Mondiale 2026, definendolo un grande successo in termini di risultati sportivi, afflusso di pubblico e ricavi economici. Per la prima volta, il torneo si è disputato in tre nazioni: Stati Uniti, Messico e Canada. Il rappresentante ha anche chiesto di poter ospitare un altro Mondiale in futuro, senza specificare date o dettagli.

Il Mondiale 2026, per la prima volta spalmato su tre nazioni, USA, Messico e Canada, si è rivelato un enorme successo dal punto di vista calcistico, dell'affluenza e dell'indotto economico. Donald Trump, rimasto piacevolmente sorpreso dell'impatto globale che i Mondiali hanno raggiunto, ha chiesto al suo amico Gianni Infantino, presidente della FIFA, di volerne ospitare un altro nel più breve tempo possibile. Il successo, calcolato, del Mondiale Il Tycoon ha presenziato alla finalissima disputatasi al MetLife Stadium di New York tra Spagna e Argentina. Dispiegate ingenti forze dell'ordine ed esercito per minimizzare i... 🔗 Leggi su Derbyderbyderby.it

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Trump resta sul palco, fischi nella festa mondiale della Spagna

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L’ultima sviolinata di Infantino a Trump: “Non ha bisogno di complimenti, ma senza di lei questo Mondiale non avrebbe avuto un successo simile”Il presidente della FIFA ha dichiarato che il Mondiale ha superato tutte le aspettative.

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Temi più discussi: Mondiali 2026, alla premiazione Trump ruba la scena alla Spagna. FOTO; Trump, che imbarazzo durante la premiazione: i fischi dello stadio, poi Rodri lo allontana prima di alzare la coppa; Video. Trump e Infantino consegnano alla Spagna la Coppa del Mondo; Imbarazzo durante la premiazione: Trump prova a restare nella foto... i giocatori non ci stanno.

Donald Trump ha assistito alla finale dei Mondiale seduto nella tribuna del MetLife Stadium fra la moglie Melania e il numero uno della Fifa Gianni Infantino. Trump è stato inquadrato, dietro la vetrata di sicurezza, per qualche secondo durante l'inno nazion x.com

Trump resta nella foto della Spagna ai Mondiali 2026: la scena virale sul palcoTrump ai Mondiali 2026 resta sul palco durante la foto della Spagna con la Coppa. La scena virale della premiazione fa il giro del web. rumors.it

Mondiali, Trump: Chiederemo alla FIFA di ospitare subito un'altra Coppa del MondoDonald Trump è rimasto piacevolmente colpito dai dati registrati in questo Mondiale, a tal punto da volerne organizzare un altro e subito ... msn.com

La membro spagnola del Parlamento Europeo Irene Montero ha chiesto sarcasticamente al commissario dell'UE se risponde alle telefonate di Trump e se lui la chiama come chiama il presidente della Fifa. reddit