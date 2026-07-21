Truffa del bagaglio troppo grande in aeroporto | finti addetti chiedono da 50 a 70 euro

Notizia in breve

Due persone si sono avvicinate a passeggeri in fila prima dei controlli di sicurezza all’aeroporto di Malpensa, fingendosi addetti aeroportuali. Hanno contestato la dimensione dei bagagli e richiesto tra i 50 e i 70 euro per permetterne il trasporto. Alcuni viaggiatori hanno pagato, altri hanno evitato il pagamento. La presenza di questi falsi addetti non è stata ufficialmente confermata, ma le segnalazioni sono state fatte alle autorità.