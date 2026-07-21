Truffa del bagaglio troppo grande in aeroporto | finti addetti chiedono da 50 a 70 euro
Due persone si sono avvicinate a passeggeri in fila prima dei controlli di sicurezza all’aeroporto di Malpensa, fingendosi addetti aeroportuali. Hanno contestato la dimensione dei bagagli e richiesto tra i 50 e i 70 euro per permetterne il trasporto. Alcuni viaggiatori hanno pagato, altri hanno evitato il pagamento. La presenza di questi falsi addetti non è stata ufficialmente confermata, ma le segnalazioni sono state fatte alle autorità.
Alcuni viaggiatori hanno segnalato un raggiro avvenuto all’aeroporto di Malpensa, a Milano. Secondo quanto emerso, alcune persone si sarebbero finte addetti aeroportuali e avrebbero fermato passeggeri prima dei controlli di sicurezza, sostenendo che il bagaglio fosse troppo grande. Sarebbe stato chiesto di pagare subito un presunto supplemento compreso tra 50 e 70 euro, una cifra abbastanza credibile da sembrare una normale penale aeroportuale, ma in realtà collegata a un tentativo di truffa. Come funziona la truffa del bagaglio troppo grande. La truffa sarebbe stata messa in atto nelle aree che precedono i controlli di sicurezza del Terminal 2 di Malpensa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
Attenzione: a Malpensa i truffatori fingono di pesare le valigie.
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