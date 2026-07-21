Durante le giornate calde, molte famiglie si dirigono verso piscine all'aperto per rinfrescarsi. Tuttavia, sono frequenti incidenti che coinvolgono persone di tutte le età, spesso legati a rischi di annegamento. Le autorità hanno stabilito regole precise, come la presenza di bagnini e l’uso di dispositivi di sicurezza, per ridurre il numero di incidenti e salvaguardare chi si dedica al nuoto e al relax.

Quando il caldo avanza per cercare refrigerio molte persone e soprattutto molte famiglie decidono di trascorrere qualche ora in una piscina all'aperto. Non mancano le strutture sia private che pubbliche in giro per l'Italia, così come nei luoghi di vacanza spesso gli alberghi dispongono di una piscina interna per permettere ai propri avventori di rinfrescarsi senza uscire dal luogo di vacanza. Troppo spesso, però, emergono casi di incidenti avvenuti all'interno delle piscine, da quelli più tragici con la morte di bambini rimasti incastrati nei bocchettoni delle piscine, fino a quelli non letali di intossicazioni per eccesso di cloro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Troppi morti in piscina: le regole per evitare gravi incidenti

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Husband kicks her out for being silly; hearing she'll remarry, he begs her to come home with him!

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