Nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio, una tromba d'aria si è verificata nel Barese, causando danni a alberi e pali lungo la costa. La protezione civile ha diffuso un avviso di attenzione, mentre molte persone hanno abbandonato le spiagge per motivi di sicurezza. Nessuna informazione su feriti o danni strutturali rilevanti. La zona interessata si trova tra le località balneari e le aree urbane circostanti. La perturbazione si è poi spostata, riducendo l’intensità del fenomeno.

Paura a Bari dove nel tardo pomeriggio di martedì 21 luglio si è verificata, intorno alle ore 19, una tromba d'aria che ha creato diversi disagi e generato un fuggi fuggi generale soprattutto dalle spiagge. Diversi i pali, gli alberi e i motocicli abbattuti da queste forti raffiche di vento, arrivate dopo una delle giornate più calde dell'estate 2026.«Si è trattato di raffiche in uscita dal temporale che si sta verificando in mare aperto al largo del Barese, in sostanza quello che viene chiamato "MCS", sono cioè diversi temporali multicellulari con sistemi temporaleschi che generano un unico temporale e queste raffiche, in uscita dal temporale, hanno generato un impatto violento al suolo con queste raffiche improvvise» spiega il tecnico meteorologo Francesco Galasso. 🔗 Leggi su Bari.corriere.it

© Bari.corriere.it - Tromba d'aria nel Barese, spazzati via alberi e pali. La protezione civile lancia l'allarme: «Prestare attenzione»

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