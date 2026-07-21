Tromba d' aria devasta gli stabilimenti balneari a Chioggia grandine come uova in Polesine I danni del maltempo sul Veneto

Una tromba d'aria ha colpito gli stabilimenti balneari a Chioggia, causando danni. In Polesine, grandine come uova ha danneggiato le colture. Sul Pordenonese, un temporale si è abbattuto intorno alle 17, portando danni nella zona montana e pedemontana. Non ci sono ancora dettagli su feriti o danni specifici. La perturbazione ha interessato diverse aree del Veneto, con rovesci intensi e accumuli di grandine.

Ondata di maltempo sul Pordenonese, prime segnalazioni di danni. Un forte temporale si è abbattuto poco dopo le 17 di oggi - 21 luglio - sulla fascia montana e pedemontana della provincia. Colpiti in particolare i comuni delle terre alte (il temporale è entrato nella Destra Tagliamento) e la pedemontana. Si segnalano alberi caduti ad Aviano. Una pianta, in particolare, ostruisce la strada e causa la chiusura al traffico di via Wassermann. Downburst nel Veneziano A Chioggia una spettacolare tromba marina si è scaricata in laguna, sul lato nord del Lusenzo, nella serata di martedì 21 luglio. nelle immagini postate da Matteo Tonello, amministratore della pagina Facebook Tutta la Romea minuto per minuto, si vede la tromba marina che impatta sull'acqua, creando un vortice che, per fortuna, non ha travolto imbarcazioni né provocato danni. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

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