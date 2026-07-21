Triathlon Da Auronzo al lago d’Iseo brilla la pattuglia cussina

Notizia in breve

Il Cus Ferrara Triathlon ha ottenuto nuovi risultati positivi tra gli atleti, con numerosi podi e medaglie. In particolare, i fratelli Frilli si sono distinti, con Anna che ha conquistato una medaglia. La squadra ha partecipato a gare che si sono svolte tra il Lago d’Auronzo e il Lago d’Iseo, confermando la presenza attiva e competitiva nel circuito.