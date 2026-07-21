Triathlon Da Auronzo al lago d’Iseo brilla la pattuglia cussina
Il Cus Ferrara Triathlon ha ottenuto nuovi risultati positivi tra gli atleti, con numerosi podi e medaglie. In particolare, i fratelli Frilli si sono distinti, con Anna che ha conquistato una medaglia. La squadra ha partecipato a gare che si sono svolte tra il Lago d’Auronzo e il Lago d’Iseo, confermando la presenza attiva e competitiva nel circuito.
Continua il trend positivo per il Cus Ferrara Triathlon, ancora protagonista con podi e medaglie. Sugli scudi i fratelli Frilli, con Anna che col tempo di 2h59’42” stravince l’edizione 2026 del Triathlon Cross Atipico, disputatosi nel suggestivo scenario di Auronzo di Cadore: 1Km swim, 26Km bike gravel, ed infine 7,5Km di trail running, tutta in salita, con traguardo finale sulle Tre Cime di Lavaredo. Grande prestazione anche del fratello Marco che chiude al 4° posto tra gli uomini in 2h38’08”. Entrambi hanno dato dimostrazione di avere un ottimo feeling con le due ruote, frutto di un recente passato trascorso nel ciclismo dilettantistico. Al Lago di Ledro invece si è disputato il celebre Ledroman, che anche quest’anno ha visto il sold out di partecipanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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