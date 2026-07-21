Treviglio l’estate entra nel vivo | visite teatralizzate shopping sotto le stelle e musica in piazza

A Treviglio, l’estate prosegue con eventi come visite teatralizzate, shopping serale e concerti in piazza. La manifestazione Estate Trevigliese include attività culturali, iniziative sociali e musica dal vivo, programmata per il finale di luglio. La città si anima con appuntamenti che coinvolgono residenti e visitatori, offrendo un calendario vario di intrattenimento e svago all’aperto.

Treviglio. L’ Estate Trevigliese si prepara a vivere un finale di luglio all’insegna dello shopping, della cultura, dell’impegno sociale e della bella musica. Le piazze, i palazzi, gli scorci suggestivi, i musei diventano i protagonisti delle serate estive trevigliesi animate da negozi aperti, bar, locali da aperitivo e ristoranti. “Ci avviamo al gran finale di due mesi particolarmente intensi che hanno offerto tante occasioni per vivere la città, in più piazze e luoghi e con proposte per ogni gusto ed età – commenta il sindaco Juri Imeri – Proporre un calendario costante di eventi coordinato tra Ufficio Cultura, Politiche Giovanili e... 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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Musica, teatro e shopping sotto le stelleUna manifestazione estiva ha portato musica, teatro e shopping all’aperto, con eventi che si sono svolti durante le ore serali.

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