Un'auto ha investito un uomo di 70 anni mentre attraversava sulle strisce pedonali, provocandogli gravi lesioni. Dopo l’incidente, il conducente è fuggito senza prestare soccorso. La Polizia Municipale ha avviato le indagini e, grazie a testimonianze e controlli, è riuscita a identificare il veicolo e il conducente. L’automobilista è stato rintracciato e sottoposto a fermo. La vittima è stata trasportata in ospedale per le cure del caso.

Tempo di lettura: 2 minuti Ha investito un uomo di 70 anni mentre attraversava regolarmente la carreggiata sulle strisce pedonali, provocandogli gravi lesioni, per poi allontanarsi senza prestare soccorso. Al termine di una complessa attività d’indagine, gli agenti della Polizia Municipale di Benevento hanno identificato il presunto responsabile, un quarantenne residente in città, dagli accertamenti eseguiti, è risultato inoltre circolare privo di patente di guida. L’incidente si è verificato nei giorni scorsi. Il pedone, immediatamente soccorso dal personale del 118, è stato trasportato in ospedale, dove i sanitari gli hanno riscontrato lesioni di particolare gravità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Travolge un settantenne sulle strisce e sparisce nel nulla: individuato dalla Polizia Municipale

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Grave incidente stradale all'Incoronata: uomo in gravi condizioni, trasportato a Casa Sollievo

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