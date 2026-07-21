Durante l’estate, le ore più a rischio per i bambini sono tra le 11 e le 14, e tra le 16 e le 19. I traumi e gli infortuni aumentano in questa stagione, influenzati dal maggiore tempo trascorso all’aperto e nelle attività ricreative. I dati evidenziano che, anche in vacanza, i numeri di incidenti e ferite infantili rimangono elevati, coinvolgendo principalmente cadute, tagli e traumi cranici. La maggior parte degli incidenti si verifica durante le ore diurne.

Se il piccolo di casa si fa male, a risentirne è tutta la famiglia. E in estate, quando i bambini sono in vacanza, cambiano le dinamiche degli incidenti, ma non i numeri. Sono circa 20.000 ogni anno i bambini e i ragazzi che arrivano nei due Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma-Gianicolo e Palidoro) a causa di un trauma. Oltre 8.000 riportano una frattura, quasi 7.000 contusioni, distorsioni o lussazioni agli arti mentre in 4.000 vengono visitati per trauma cranico. Nei mesi estivi il tempo trascorso all’aperto, la pratica sportiva, gli spostamenti in bicicletta e monopattino e le giornate al mare o in piscina espongono bambini e adolescenti a nuovi rischi di cadute e infortuni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Traumi e infortuni estivi, ecco le ore più pericolose per i bambini

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Meno infortuni, più problemi legati alle tante ore in ufficio: ecco come stanno cambiando i rischi per i lavoratoriNegli ultimi dieci anni, il panorama lavorativo italiano ha subito trasformazioni significative, portando con sé nuove sfide per chi lavora.

Traumi genitali in estate: dalle pallonate alle cadute in bicicletta, ecco quando rischiano adulti e bambiniDurante l'estate, tra pallonate e cadute in bicicletta, aumentano i casi di traumi genitali sia tra adulti che tra bambini.

Argomenti più discussi: Traumi per i divertimenti in vacanza, i consigli per proteggere grandi e piccini; 7 esercizi veloci per prevenire gli infortuni al tendine d'Achille; Sport in estate: come evitare infortuni durante le vacanze.

Traumi e infortuni estivi, ecco le ore più pericolose per i bambiniQuando i bambini sono in vacanza cambiano le dinamiche degli incidenti, ma non i numeri. I consigli degli esperti ... lapresse.it