Traumi e infortuni estivi ecco le ore più pericolose per i bambini

Da lapresse.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante l’estate, le ore più a rischio per i bambini sono tra le 11 e le 14, e tra le 16 e le 19. I traumi e gli infortuni aumentano in questa stagione, influenzati dal maggiore tempo trascorso all’aperto e nelle attività ricreative. I dati evidenziano che, anche in vacanza, i numeri di incidenti e ferite infantili rimangono elevati, coinvolgendo principalmente cadute, tagli e traumi cranici. La maggior parte degli incidenti si verifica durante le ore diurne.

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Se il piccolo di casa si fa male, a risentirne è tutta la famiglia. E in estate, quando i bambini sono in vacanza, cambiano le dinamiche degli incidenti, ma non i numeri. Sono circa 20.000 ogni anno i bambini e i ragazzi che arrivano nei due Pronto Soccorso dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù (Roma-Gianicolo e Palidoro) a causa di un trauma. Oltre 8.000 riportano una frattura, quasi 7.000 contusioni, distorsioni o lussazioni agli arti mentre in 4.000 vengono visitati per trauma cranico.  Nei mesi estivi il tempo trascorso all’aperto, la pratica sportiva, gli spostamenti in bicicletta e monopattino e le giornate al mare o in piscina espongono bambini e adolescenti a nuovi rischi di cadute e infortuni. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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