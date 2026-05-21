Meno infortuni più problemi legati alle tante ore in ufficio | ecco come stanno cambiando i rischi per i lavoratori

Negli ultimi dieci anni, il panorama lavorativo italiano ha subito trasformazioni significative, portando con sé nuove sfide per chi lavora. Si è registrato un calo degli infortuni sul lavoro, ma sono aumentati i problemi legati alle lunghe ore trascorse in ufficio. Questa evoluzione riguarda diversi settori e modelli di lavoro, modificando le condizioni a cui sono sottoposti i dipendenti. Le variazioni si riflettono nei rischi e nelle difficoltà quotidiane che i lavoratori devono affrontare.

Negli ultimi dieci anni il mondo del lavoro italiano è cambiato profondamente, e con lui sono cambiati anche i rischi per i lavoratori. Crescono le malattie professionali, aumenta il numero di lavoratori che soffrono di stress, ansia e disturbi del sonno e cambia il volto stesso dei rischi legati al lavoro. Le denunce di malattie professionali sono aumentate del 54%, mentre gli infortuni sul lavoro sono diminuiti del 10,5 per cento. Crescono invece gli incidenti che avvengono durante gli spostamenti casa-lavoro, segno di un’economia sempre più orientata ai servizi, dove il pericolo principale non è più soltanto l’incidente improvviso, ma il logoramento fisico e mentale accumulato nel tempo. 🔗 Leggi su Open.online

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