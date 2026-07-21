Tramezzini richiamati per contaminazione microbiologica cosa fare dopo l’acquisto

Da quifinanza.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Ministero della Salute ha emesso quattro richiami di tramezzini venduti in vari supermercati. Le confezioni coinvolte appartengono allo stesso lotto e provengono dallo stesso stabilimento. Il richiamo è stato deciso a causa di contaminazione microbiologica. I consumatori sono invitati a non consumare i prodotti e a riportarli al punto vendita. Non sono state segnalate persone coinvolte o casi di malattia legati a questi lotti.

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Il Ministero della Salute ha diffuso quattro avvisi di richiamo che riguardano altrettante confezioni di tramezzini venduti da diversi supermercati, tutte riconducibili allo stesso lotto e allo stesso stabilimento. Il motivo indicato è una possibile contaminazione microbiologica non meglio specificata. I cartelli, che riportano la data del 17 luglio 2026, sono stati pubblicati sul portale istituzionale e rilanciati anche dai distributori. Si tratta di un richiamo precauzionale. Infatti il pericolo è indicato come “possibile” e non è specificato l’agente patogeno coinvolto. Tramezzini con kebab richiamati: i lotti. Tutte le referenze escono dallo stesso stabilimento della Riva Alimentari Uniti Srl, in via Gaggio 43 a Nibionno, in provincia di Lecco (marchio di identificazione IT D1T8V UE). 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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