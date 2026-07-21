Tragico incidente la famosissima attrice muore a soli 18 anni

Da tvzap.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una giovane attrice di 18 anni è morta in un incidente. L’incidente è avvenuto mentre si trovava a bordo di un veicolo coinvolto in uno scontro stradale. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori, ma nonostante gli sforzi, non è stato possibile salvarla. La notizia ha fatto il giro del mondo dello spettacolo, lasciando molti senza parole.

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Una giovane promessa dello spettacolo si è spenta troppo presto, lasciando un vuoto profondo tra chi aveva seguito il suo talento e il suo percorso artistico. Una notizia improvvisa, arrivata nelle ultime ore, ha colpito il mondo del cinema e ha riportato l’attenzione su una carriera iniziata quando era ancora bambina. La cantante e attrice emergente, conosciuta per la sua sensibilità artistica e per un ruolo diventato simbolo di inclusione sul grande schermo, non è riuscita a superare le conseguenze di un drammatico episodio avvenuto lontano dai riflettori. Incidente stradale Kaylee Hottle morta a 18 anni nel Maryland. Il mondo del cinema piange la scomparsa di Kaylee Hottle, giovane attrice non udente diventata famosa per aver interpretato Jia nei film del MonsterVerse dedicati a Godzilla e Kong. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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