Traffico Roma del 21-07-2026 ore 18 | 30

Alle 18:30, sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra Roma Fiumicino e l’uscita per l’Aurelia si è verificato un incidente che ha causato code. La situazione interessa la viabilità in direzione centro città, con rallentamenti segnalati lungo il tratto coinvolto. Non sono state fornite informazioni su eventuali feriti o dettagli sull’incidente. La circolazione rimane congestionata in quella zona del raccordo.

Luceverde Roma Buonasera incidente con code sulla carreggiata interna del raccordo anulare tra la Roma Fiumicino è l'uscita per l'Aurelia è sempre in carreggiata interna troviamo al parco dei tre la Nomentana e la Casilina code per incidente sono segnalate anche sulla roma-fiumicino tra lo svincolo per La Laurentina è il viadotto della Magliana direzione Fiumicino Ma ci sono anche sulla carreggiata opposta quindi tra via Isacco Newton e via del Cappellaccio da segnalare un incidente anche sulla via Pontina incidente che provoca code tra Tor de' Cenci e raccordo anulare ma anche tra il bivio per la Colombo e Spinaceto verso Pomezia trafficata anche la tangenziale con code tra Corso di Francia e viale della Moschea direzione per i dettagli di queste ed altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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