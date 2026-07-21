Traffico Roma del 21-07-2026 ore 14 | 30

Da romadailynews.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Da questa mattina sono in corso modifiche alla viabilità nel centro di Roma. La circolazione è temporaneamente alterata in alcune zone, con deviazioni e restrizioni alla circolazione stradale. La situazione si aggiorna costantemente e viene segnalata tramite il servizio di infomobilità. La modifica alla viabilità è stata comunicata da Roma servizi per la mobilità e luce verde.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Roma infomobilità un servizio a cura di luce verde e di Roma servizi per la mobilità Sono in corso da questa mattina modifiche alla viabilità intorno a Piazza Navona e a Testaccio in vista degli eventi per anniversario di fondazione della Roma calcio nel corso della giornata e poi stanotte scatteranno chiusure al traffico oggi è il secondo giorno del cantiere Acea in viale Eritrea tra corso Trieste via Lago di Lesina in direzione di Corso Trieste il cantiere è in agenda fino al 13 agosto deviata la circolazione dalle 21 di giovedì alla stessa ora Di venerdì è in programma uno sciopero tra i lavoratori di Tre Italia la protesta non interessa le linee delle reti Atac e Cotral https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Segui gli aggiornamenti su Roma.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Nel traffico di Roma

Video Nel traffico di Roma

Notizie e thread social correlati

Traffico Roma del 07-07-2026 ore 14:30Alle 14:30 del 7 luglio 2026, il traffico sulla via Ponte di Nona a Roma è stato riaperto dopo un grave incidente che aveva causato blocchi e...

Traffico Roma del 14-07-2026 ore 07:30Alle 7:30 del 14 luglio 2026, il traffico sul raccordo anulare di Roma è molto intenso sulla carreggiata interna, con incolonnamenti che partono...

Temi più discussi: Le strade chiuse a Roma sabato 11 e domenica 12 luglio 2026; Traffico Weekend 17, 18 e 19 Luglio: come viaggiare informati e in sicurezza; Montevarchi, cambia la Ztl di via Roma: da oggi apertura al traffico fino alle 21 nei giorni feriali; Previsioni traffico weekend 17, 18, 19, 20 luglio: i bollini del fine settimana.

traffico roma del traffico roma del 21Traffico Roma del 21-07-2026 ore 08:30Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione martedì 21 luglio primo appuntamento da una giornata con informazioni sulla viabilità il traffico cominciamo col ... romadailynews.it

traffico roma del traffico roma del 21Traffico Lazio del 21-07-2026 ore 09:30luce verde Lazio mentre radio code per traffico intenso sul grande raccordo anulare dalla Caterina e la coppia sia in carreggiata interna che su quella ... romadailynews.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web