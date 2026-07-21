Dopo la cronometro di Thonon les Bains, il Tour riparte con la 17a tappa da Chambery a Voiron, lunga 174,7 km con 2200 metri di dislivello. La tappa è considerata l’ultima occasione per i corridori di tentare una fuga prima delle fasi finali. La corsa si svolge su un percorso che include salite e discese, con un finale che potrebbe favorire gli attacchi. Nessun cambio di leader è previsto in questa tappa.

Dopo l’esibizione di Evenepoel nella cronometro di Thonon les Bains, il Tour riparte oggi con la 17a tappa, Chambery-Voiron, 174,7 km e 2200 metri di dislivello. Il via alle 13.15 con questa classifica: Pogacar veste la sua 66a maglia gialla con 4’32” su Evenepoel, 6’51” su Del Toro, 7’11” su Seixas e 9’22” su Ayuso. La 17a tappa, l’ultima tranquilla prima delle tre decisive frazioni alpine, poteva essere un’occasione d’oro per i velocisti, ma con il ritiro di Merlier (vincitore di tre tappe), le condizioni precarie di Philipsen e il fatto che i compagni di Kooij devono proteggere Seixas e non l’olandese, la giornata diventa perfetta per le fughe. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Tour, è l'ultima tappa tranquilla: tutti a caccia della fuga buona

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