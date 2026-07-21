Celebra la metamorfosi dell’identità femminile attraverso specchi, riflessi e ambienti onirici. Accessori e calzature diventano parte di un racconto visivo che esplora libertà, molteplicità e cambiamento. Con la campagna FallWinter 2026-27, Tosca Blu apre un nuovo capitolo della propria visione estetica e narrativa, scegliendo di raccontare la femminilità contemporanea come un processo in movimento. The Beauty of Becoming è un viaggio visivo che attraversa specchi, superfici riflettenti e ambienti sospesi, trasformando ogni riflesso in una possibilità, ogni immagine in una sfumatura dell’identità. La protagonista si muove in un universo dove reale e onirico si intrecciano, attraversando soglie che non definiscono ma amplificano. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - Tosca Blu svela la campagna FW 26-27: The Beauty of Becoming

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Interview Tosca Blu x FlashModa at Espacio Gen

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