torneo femminile di bocce angela e maria vincono il memorial picchi

Angela Tuci e Maria Tesi hanno vinto il 15° Memorial Monica Picchi nel torneo femminile di bocce. La coppia si è piazzata prima, seguita da Maria Melani e Cristina Meoni, seconde. Al terzo posto sono arrivate Lucia Gamma e Noemi De Luca. La competizione si è conclusa con queste classifiche, senza ulteriori dettagli sui punteggi o sulle modalità di gioco.

Il "Torneo femminile di bocce- 15° Memorial Monica Picchi", si è concluso con la vittoria della coppia formata da Angela Tuci e Maria Tesi. La seconda coppia classificata è quella formata da Maria Melani con Cristina Meoni, mentre al terzo posto si sono piazzate Lucia Gamma e Noemi De Luca. Anche l’edizione 2026 è stata molto partecipata, con più di trenta atlete che si sono sfidate non solo per dare il meglio dal punto di vista agonistico, ma soprattutto per contribuire a una nobile causa: sensibilizzare ed educare alla donazione di organi, tessuti e cellule. Le gare sono state seguite da un pubblico numeroso e appassionato. Il "Torneo... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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