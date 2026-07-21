Il Milan prosegue gli allenamenti a Milanello con Ruben Amorim, che sta lavorando con il team. Durante le sessioni, si osservano esercizi di tiro e altre attività pratiche. I tifosi sono presenti e cercano di carpire dettagli sulle metodologie del nuovo tecnico, noto per un approccio offensivo e diverso rispetto a quello adottato nella stagione precedente. Le immagini delle sessioni di allenamento sono monitorate con attenzione, anche se non vengono ufficialmente divulgate dettagli specifici delle esercitazioni.

Il Milan continua il suo lavoro a Milanello: con l'arrivo di Ruben Amorim i tifosi sono sempre attenti a carpire le immagini e le prime impressioni dagli allenamenti del portoghese, visto che si tratta di un tecnico con una filosofia offensiva molto diversa da quella vista la scorsa stagione con Massimiliano Allegri in panchina. Tramite l'applicazione ufficiale del club, possiamo vedere l'allenamento dei rossoneri nella giornata dello scorso venerdì. promowebapp I dettagli della sessione: focus su tiri in porta e ritmo. "Andiamo per la partita ragazzi", inizia così l'allenamento con una frase veloce di Ruben Amorim. Esercizio specifico sui tiri in porta, dove i calciatori partono dal centro dell'area di rigore, arriva il pallone dall'esterno e devono battere il portiere. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - "Tornate indietro. Pressate la palla non fateli tirare", Amorim lavora a Milanello. Tiri e non solo

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