Torino la maglia da trasferta è un omaggio al River Plate

Per la stagione 2026-2027, la maglia da trasferta del Torino è ispirata al River Plate. La divisa, realizzata da Joma, celebra i 125 anni del club argentino e i 120 anni del Torino. La maglia rende omaggio alla lunga amicizia tra le due squadre. La nuova divisa si distingue per i dettagli che richiamano il club argentino, senza modifiche ai colori ufficiali. È stata presentata ufficialmente prima dell'inizio della stagione.

La maglia da trasferta del Toro per la stagione 20262027 è un omaggio alla storica amicizia con il River Plate. La divisa, firmata Joma, celebra l'"Eterna Amistad" in un anno particolarmente significativo, che coincide con i 120 anni della storia granata e i 125 del club argentino. Il design richiama questo legame attraverso la base bianca attraversata dalla storica banda rossa del River Plate, che parte dal Toro stilizzato e sfuma progressivamente verso il granata, simbolo dell'incontro tra due identità sportive. "La nuova maglia away 202627 racconta una grande storia d'amicizia. E come ogni grande storia, parla anche di noi: dei legami veri, quelli nati in un batter d'occhio e rimasti impressi per l'eternità" spiega il club granata nella nota. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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